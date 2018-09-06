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ABD’den Kuzey Koreli bilgisayar korsanına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, çeşitli kurumlara karşı siber saldırılar düzenlediği iddia edilen Kuzey Koreli bilgisayar programcısı Park Jin Hyok’un yaptırım listesine alındığını duyurdu.

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ABDden Kuzey Koreli bilgisayar korsanına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Amerikalı eğlence şirketi Sony Pictures ve Bangladeş Merkez Bankası’nın aralarında bulunduğu çeşitli kurumları, siber saldırılarla dolandıran Kuzey Koreli bilgisayar programcısı Park Jin Hyok'a yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Bangladeş Merkez Bankası’ndan 81 milyon dolar çaldı

Halen yaptırım listesindeki Chosun Expo Joint Venture adlı şirket için çalışan Hyok'un siber saldırıları Kuzey Kore rejimi adına düzenlediği iddia edilen açıklamada, şahsın Şubat 2016'da Bangladeş Merkez Bankası’ndan 81 milyon dolar çaldığı kaydedildi.

Hyok'un, Sony Pictures'a Kasım 2014'te düzenlenen siber saldırıdan ve Mayıs 2017'de ortaya çıkan "WannaCry 2.0" adlı fidye yazılımından da sorumlu olduğu ifade edildi.

Bu arada, ABD Adalet Bakanlığının, yaptırım listesine eklenen Kuzey Koreli bilgisayar programcısı Hyok'a karşı cezai soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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