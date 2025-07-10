AB'den Ukrayna'ya desteğe devam mesajı

Von der Leyen, Roma'da İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin ortaklaşa düzenlediği 2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda konuştu.

Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri Ukrayna'nın en büyük bağışçısı konumunda olduğuna işaret eden von der Leyen, Ukrayna'ya bu süreçte 165 milyar avro kadar destek verdiklerini vurguladı.

Von der Leyen, "Ukrayna'nın bu yıl ihtiyaç duyduğu dış finansmanının yüzde 84'ünü karşılayacağız. Bu destek kapsamında, 1 milyar avroluk makro finansal destek ödemesinin yanı sıra Ukrayna Fonu'ndan 3 milyar avronun üzerinde bir ödeme yapılacağını duyuruyorum." dedi.

Konferansta imzaladıkları garantiler ve hibelerin Ukrayna'nın büyümesi, toparlanması ve yeniden yapılanması için 10 milyar avro civarında yatırımın önünü açacağını anlatan von der Leyen, üzerine çalıştıkları yeni AB bütçesi ile de Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini belirtti.

Von der Leyen, "Ukrayna ile kurulacak yeni ortaklık, yeniden yapılanma için kritik öneme sahip özel sektör yatırımlarını artırmada da önemli bir rol oynayacak." diye konuştu.

Bugün, İtalya, Almanya, Fransa, Polonya ve Avrupa Yatırım Bankası ile Ukrayna'nın yeniden inşası için yeni bir fon kurulduğuna işaret eden von der Leyen, "Bu, Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için küresel ölçekte en büyük öz sermaye fonu konumunda. Fonla, enerji, ulaştırma, kritik ham maddeler ve çift kullanımlı sanayiye yatırım teşvik edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

2,3 milyar avro destek

Bu arada AB Komisyonundan yapılan açıklamada, bugün Ukrayna'nın toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarını desteklemek için uluslararası ve kamu finans kuruluşlarının 2,3 milyar avroluk yeni anlaşma paketi imzaladıkları bildirildi.

Ukrayna Yatırım Çerçevesi kapsamındaki yeni anlaşma paketinin 1,8 milyar avro kredi garantisi ve 580 milyon avro hibe içerdiği belirtilen açıklamada, paketin Ukrayna'ya 10 milyar avro kadar yatırım sağlaması beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki küçük işletmelere destek olmak için 500 milyon avroluk garanti ve hibe, enerji, ulaşım ve imalat gibi kilit sektörlerdeki büyük ölçekli özel sektör projeleri için 600 milyon avro, savaştan etkilenen bölgelerde sağlık ve konut gibi belediye altyapısı için 520 milyon avro, enerji şebekesini istikrara kavuşturmak, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak için 265 milyon avro, kritik altyapının onarımı ve yeniden inşası için 310 milyon avro sağlanacağı kaydedildi.