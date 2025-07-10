Az Bulutlu 36.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2025 15:38

Rusya: Kiev'deki askeri savunma alanındaki işletmelere saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma alanındaki işletmelere ve askeri havaalanı altyapısına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Rusya: Kiev'deki askeri savunma alanındaki işletmelere saldırı düzenledik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'da askeri unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın Kiev'deki askeri savunma alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
AB: İsrail, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için önemli adımlar atmayı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:10
Rubio: Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor
17:08
Takip sırasında 4 polis otosuna çarptı, "hatırlamıyorum" dedi
17:01
Avusturya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'de "toplama kampı" kurması planından endişeli
16:54
Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı
17:20
Bakan Memişoğlu: Bağımlılıkla mücadele kararlılıkla sürüyor
16:57
Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
Çiçeğe adanmış festivaller
Çiçeğe adanmış festivaller
FOTO FOKUS
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ