Az Bulutlu 35.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2025 15:26

AB: İsrail, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için önemli adımlar atmayı kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Tel Aviv'in, AB-İsrail arasındaki diyalogların ardından Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi amacıyla "önemli adımlar atmayı" kabul ettiğini bildirdi.

AB: İsrail, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için önemli adımlar atmayı kabul etti
[Fotograf: AA]

EEAS'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kabul ettiği adımların ilerleyen günlerde uygulamaya koyulacağı belirtildi.

Açıklamada, AB ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani durumu iyileştirmek için Gazze'ye günlük gıda ve diğer kamyonların girişinin artırılması, Ürdün ve Mısır yardım yollarının yeniden açılması, fırın ve mutfaklar yoluyla gıda malzemelerinin dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinin kullanımı için yakıt teslimatının yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik tedarikinin yeniden verilmesi gibi adımlarda anlaştığı kaydedildi.

AB'nin bu adımları hızlıca uygulamak üzere insani yardım ortakları, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve sahadaki sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon sağlamak için hazır olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

AB, Gazze'de demografi değişimine karşı

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Birliğin Gazze'de her türlü demografik ve sınır değişikliği girişimlerini reddettiğini kaydederek "Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimi altında Batı Şeria ile birleştirilmesini destekliyoruz." dedi.

El Anouni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kasım 2023'te Gazze'nin "gelecekteki Filistin devletinin önemli bir parçası" olduğunu ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydettiğini ve bunun hala geçerli olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Kuzey Kore'den kaçan kişi, ülkenin lideri Kim'e dava açıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
15:47
Rusya: Kiev'deki askeri savunma alanındaki işletmelere saldırı düzenledik
15:31
Marmaris'te otomobil istinat duvarından düştü: 1 ölü, 4 yaralı
15:28
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 355,1 milyon lira ceza
14:47
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 319 çocuk koruyucu ailesine kavuştu
14:50
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Perşembe ile Fatsa arasındaki sahil yolu, manzarasıyla sürücülere keyifli rota sunuyor
Perşembe ile Fatsa arasındaki sahil yolu, manzarasıyla sürücülere keyifli rota sunuyor
FOTO FOKUS
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ