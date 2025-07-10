Kuzey Kore'den kaçan kişi, ülkenin lideri Kim'e dava açıyor

Kuzey Kore İnsan Hakları Veri Merkezi (NKDB) adlı sivil toplum kuruluşu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2012'de Güney Kore'ye sığınmadan önce 1997'de Çin'e kaçan Choi'nin, 2008'de Kuzey Kore'ye geri gönderilmesinin ardından 5 ay kaldığı çeşitli gözaltı merkezlerinde şiddete uğradığı öne sürüldü.

Choi'nin fiziksel şiddet ve cinsel saldırıya uğradığı, yetersiz beslendiği ve tıbbi ihtiyaçlarından yoksun bırakıldığı ileri sürülen açıklamada, bu kişinin Seul Merkez Bölge Mahkemesine başvuracağı ve Merkez Bölge Savcılık Ofisine suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Choi'nin davayı, Kuzey Kore lideri Kim ve "bazı yetkililere" karşı açacağı, bunun, Kuzey Kore'de doğan ve buradan kaçan bir kişinin Güney Kore mahkemelerinde açtığı ilk dava olduğu bilgisine yer verildi.