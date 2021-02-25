Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Ordu çağrı yaptı, halk sokağa döküldü

Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi.

Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi; Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

AB: Tüm aktörler sakin olmalı

Ülkede yükselen tansiyona da Avrupa Birliği de tepki gösterdi.

Birlikten yapılan açıklamada Ermenistan'da tüm aktörler sakin olmalı ve gerilimi tırmandıran söylemlerden kaçınmalı ifadeleri kullanıldı.