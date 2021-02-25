Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AB'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili açıklama
Avrupa Birliği, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili, "Tüm aktörler sakin olmalı, gerilimi tırmandıran eylemlerden kaçınmalı, demokratik ilkeler ve süreçlere saygı göstermelidir" açıklamasını yaptı.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
Ordu çağrı yaptı, halk sokağa döküldü
Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi.
Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi; Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.
AB: Tüm aktörler sakin olmalı
Ülkede yükselen tansiyona da Avrupa Birliği de tepki gösterdi.
Birlikten yapılan açıklamada Ermenistan'da tüm aktörler sakin olmalı ve gerilimi tırmandıran söylemlerden kaçınmalı ifadeleri kullanıldı.
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