Irak Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, COVID-19 salgınında son 24 saatte 27 kişi vefat etti, 4 bin 74 yeni vaka kaydedildi. Ülkede 2 bin 271 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 351'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 684 bin 362'ye, hastalığı atlatanların sayısı da 627 bin 718'e ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise salgın nedeniyle 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 25 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 678 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece koronavirüs kaynaklı can kaybının bin 182'ye, vaka sayısı 381 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısı ise 375 bin 59'a yükseldi.

