Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da saldırı: 6 korucu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti.
Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganların bomba yüklü araçla, Herat'ın Kohsan ilçesine bağlı Kuddus Abad köyündeki korucu karakolunu hedef aldığını söyledi.
Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Celali de saldırıda 6 korucunun öldüğünü, 4 korucunun yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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