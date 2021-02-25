Erivan'daki meydanda, 20 bin civarında kişi, Paşinyan'ın toplanma çağrısının ardından bir araya geldi.

Ermenistan Başbakanının konuşmasından satır başları şöyleydi:

-Asker kendi işini yapsın, Ermenistan'ın sınırlarını korusun.

-Birileri orduyu anayasa karşıtı faaliyetlere dahil etmeye çalışıyor.

-Ordu, politik sürece dahil olamaz; halka ve halkın seçtiği yönetime bağlı olmalıdır.

-Genelkurmay Başkanı istifa etmeli.

[Fotoğraf: AA]

"Halk darbeye izin vermeyecek"

Paşinyan, şunları ekledi:

-Eski yönetimin silahlı kuvvetlerde kuklaları var ve bunların gitmesi gerekir.

-Halk darbeye izin vermeyecek, ancak halkın kararıyla görevimden ayrılacağım.

-Olağanüstü seçim teklifimiz hala geçerli, bu konuda görüşmelere başlamaya hazırız.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanını görevden almamıştı

Ülkede oluşan durumu Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile telefonda görüştüklerini dile getiren Paşinyan, Sarkisyan'a Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Paşinyan, "Cumhurbaşkanı bunu imzalamazsa, darbeyi destekliyor demek. Bu çok basit bir seçenektir." diye konuştu.

Paşinyan ayrıca, "Gasparyan'ın orduyu halka karşı galeyana getirmesine izin vermeyeceğim. Ordudaki diğer yetkililerin görev başına geçmesi gerekiyor." dedi.