Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan 1 milyon doz Sinopharm aşısının bulunduğu Fas Kraliyet Hava Yollarına ait "Dreamliner" tipi uçak Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanına indi.

Fas daha önce de Sinopharm'dan 1 milyon doz, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'dan da 6 milyon doz aşı teslim almıştı.

Hedef 65 milyon doz aşı

Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede toplamda 65 milyon doz COVID-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Ulusal aşılama kampanyasının 28 Ocak'ta başladığı Fas'ta, Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar 3 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.