Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinopharm'ın 1 milyon doz aşısı Fas'a ulaştı
[Fotoğraf: AP]
COVID-19'a karşı Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının üçüncü sevkiyatı kapsamında bir milyon doz aşı daha Fas'a ulaştı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan 1 milyon doz Sinopharm aşısının bulunduğu Fas Kraliyet Hava Yollarına ait "Dreamliner" tipi uçak Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanına indi.
Fas daha önce de Sinopharm'dan 1 milyon doz, İngiliz ilaç firması AstraZeneca'dan da 6 milyon doz aşı teslim almıştı.
Hedef 65 milyon doz aşı
Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede toplamda 65 milyon doz COVID-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.
Ulusal aşılama kampanyasının 28 Ocak'ta başladığı Fas'ta, Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar 3 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.
Etiketler: Çin Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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