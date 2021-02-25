Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 aşılama programı kapsamında bugüne kadar 41 bin 809 sağlık çalışanının aşılandığı belirtildi.

Programa göre aşılama çalışmalarının ilk etabında ülke genelinde 500 bin sağlık çalışanının aşılanması planlanıyor.

Ülkede salgın sürecinde 40 binden fazla sağlık çalışanı Covid-19'a yakalanmış, 600'den fazla sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Johnson&Johnson ile 9 milyon doz aşı temini için anlaşma yapan ülke, 80 bin dozluk ilk partiyi 16 Şubat'ta teslim almıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vaka sayısı ise 1 milyon 507 bini geçti, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 bin 523'e yükseldi.

