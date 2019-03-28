Reuters haber ajansının elde ettiği belgelere göre, ABD Enerji Bakanı Rick Perry, ABD'li şirketlerin Suudi Arabistan'a nükleer enerji teknolojisi satmasına ve yardım etmesine izin veren 6 lisansı gizlice onayladı.

Perry'nin Part 810 lisansı olarak bilinen onayları, isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre şirketlere herhangi bir anlaşma öncesinde nükleer enerji konusunda ön çalışmalar yapmalarına izin verirken, tesislere teçhizat sevkine onay vermiyor.

Elde edilen belgelerde Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), şirketlerin Trump yönetiminden onayları gizli tutmasını istediklerini ifade ediyor.

Belgede ayrıca NNSA, "Bu durumda, özel bir izin alan şirketlerin her biri, izinlerinin yayımlanmaması için bize yazılı istekte bulundu" ifadelerini kullanıyor.

Trump yönetimi, ABD nükleer enerji teknolojisini en az 2 nükleer enerji santrali kurmayı amaçlayan Suudi Arabistan'la paylaşmak için daha geniş kapsamlı ve sessiz bir anlaşma yapmak için çalışıyor.

ABD, Suudi Arabistan'ın inşa etmeyi planladığı nükleer enerji santrallerini kazanmak için Güney Kore ve Rusya da dahil olmak üzere birçok ülke ile yarışıyor. Suudi Arabistan'ın ise kazananları bu yıl ilan etmesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters