ABD'nin teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün Netflix'e rakip dizi ve film uygulaması Apple TV Plus platformunu tanıttı.

Netflix CEO’su Reed Hastings ise Apple’ın yeni yayın hizmetine katılmayacağını ve benzer uygulamalarla rekabet etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye'de de son yıllarda özel içerik üreten benzeri girişimleri görmek mümkün.

İçeriklerle ilgili kararı izleyici veriyor

Sayıları hızla artan online yayın platformları arasında rekabet yükselirken, dizi ve film severlerin de ilgileri televizyondan bu platformlara kayıyor.

Online platformlara olan bu ilginin nedenlerinin başında dizi ve filmlere kaldığı yerden devam edebilme, reklamsız içerik izleyebilme ve birden fazla bölüme ulaşabilme imkanı yer alıyor.

Hatta konunun nasıl devam edeceğine izleyicinin karar verebildiği interaktif dizi örnekleri de görebilmek mümkün.

Yani bu platformlarda kontrol tamamen izleyicide.

"Online yayın platformlarının kullanım oranı artıyor"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye'de 2019 itibarıyla Netflix, BluTV, PuhuTV gibi ücretli yayın yapan platformların kullanım oranının %15 civarında olduğunu, özellikle Z Kuşağı olarak değerlendirilen 2000 ve sonrası doğan kuşakta bu platformlarının kullanımının %50 civarında olduğunu söyledi.

"82 milyonluk Türkiye nüfusunun 59 milyonunun internet kullanıcısı olduğu düşünülürse internet üzerinden gerçekleştirilen video ve televizyon yayınlarının ön plana çıkacağını söylemek kuvvetle muhtemeldir" diyen Kınık'a göre, gelenekselden yeni medyaya bir kayış söz konusu ancak izleme eylemi devam ettiği sürece, televizyonlar da varlığını sürdürecek.

"Sinema sektörü ölmeyecek ama evrilecek"

Online yayın platformlarının sinema sektörüne olası etkileriyle ilgili de açıklama yapan Kırık'a göre sinema sektörü bu platformların karşısında ölmeyecek ama evrim geçirecek.

"Sinemanın kendine özgü, doğası, ruhu ve sinema salonunun farklı bir büyüsü bulunuyor. Bu durum sinema salonlarının da evrilmesine neden olacak. Ses sistemleri, üç boyutlu gözlükler, sıradışı çekim teknikleri ve görsel efektlerle birlikte sinemanın farklı bir boyuta ulaşacağını söyleyebilmek mümkün. Nitekim VR gözlükler de sinemanın bir parçası durumuna geldi. Dolayısıyla sinema sektörünün öleceğini söylemek yerine sektörün dijitale evrileceğini söylemek yerinde olacaktır."

Güvenlik sorunu

Netflix gibi online yayın platformlarının kendine has bir algoritması olduğunu ve diğer dijital medyalarda olduğu gibi bu platformlarda da kişisel güvenlik sorunları ortaya çıkabileceğini söyleyen Kırık, "Bu algoritma izleyici profillerine göre şekillenmektedir. Dijital medyada mahremiyet sorunu her platformda yaşanmaktadır. Bunun önüne geçmek günümüz, şart ve koşullarında pek de mümkün görünmemektedir" dedi.

Haber: Ali Burak Biber

Kamera: Gülçin Sakarya

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu