Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerin durumuna dikkat çekmek için açılan "Tutuklu Suudi Arabistanlı Kadınlar" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Riyad'daki Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, hakim önüne çıkarılan 11 kadın aktivistin yargılanmasına devam edildiği ifade edildi.

Duruşmada sanıklara ilk defa söz hakkı verildiği belirtilen paylaşımda, sanıklardan bazılarının, tutuklandıkları ilk aylarda yüzlere maskeli kişiler tarafından işkenceye ve cinsel tacize maruz kaldıklarını açıkladığı aktarıldı.

Yüzleri maskeli kişiler tarafından işkenceye maruz kaldıklarını iddia ettiler

Associated Press’in haberinde ise, önlerinde oturan mahkeme başkanı ile bir mikrofon aracılığıyla konuşan kadınların, savunma sırasında duygusal anlar yaşadığı ve birbirlerine sarılıp ağladığı ifade edildi.

Haberde, kadınlardan birinin, hakimlere bir gece tutuklu bulunduğu mekandan sarhoş olduğunu düşündüğü kişiler tarafından alındığını ve bilmediği bir yere götürüldüğünü anlattığı aktarıldı.

Tutuklu kadınlara ayrıca yüzleri maskeli kişiler tarafından elektrik verilerek işkence yapıldığının belirtildiği haberde, Ramazan ayında oruçlarını bozmak zorunda bırakıldıklarını anlatan kadınların, tutuklu bulundukları süre boyunca ölümle tehdit edildiklerini ifade ettiği kaydedildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, yabancı medya, diplomatlar ve diğer bağımsız gözlemciler için çalışan gazetecilerin duruşmalara katılmasına izin vermedi.

"Gerçeklerle alakası olmayan ilginç iddia"

"Tutuklu Suudi Arabistanlı Kadınlar" isimli Twitter hesabının yaptığı paylaşımda ayrıca, Suudi Arabistan Başsavcılığı temsilcisinin, sanıkların söylediklerinin tamamını "gerçeklerle alakası olmayan ilginç iddia" olarak nitelediği belirtildi.

Açıklamada, yargılama sonucunda mahkemenin sanıklardan biri hakkında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakma kararı aldığı ve duruşmayı (tarih belirtmeksizin) gelecek haftaya ertelediği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerin yargılandığı davanın ilk duruşması 13 Mart'ta gerçekleştirilmişti.

Duruşmada, hakim önüne çıkarılan 10 kadın aktiviste "düşman taraflarla iletişim kurma", "düşman medya ile iş birliği içinde olma", "dış düşmanlara maddi destek sağlama", "ülke çıkarlarına zarar verecek bilgiler elde etmek için insanları eğitme" gibi suçlamaların yöneltildiği belirtilmişti.

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib, tutuklu kadın aktivistler arasında öne çıkan isimler arasında.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de olduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: AA, AP