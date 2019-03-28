Güney Kore'deki ABD Kuvvetleri Komutanı Robert Abrams, Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma konusundaki tutumuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi oturumunda konuşan Abrams, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze faaliyetlerinin, nükleer silahlanma konusundaki taahhüdüyle tutarsız olduğunu söyledi.

Gözlemledikleri aktivitelerin, nükleer silahlardan arındırma ile tutarsız olduğunu belirten Abrams, konu ile ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Kuzey Kore ile ilgili şu anda yeterli istihbarat ve keşif bilgisine sahip olduklarını söyleyen Abrams, bunun yanı sıra Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla ilgili olumsuz yönde daha fazla adım atmaya başlaması halinde mevcut durumlarının, erken uyarı vermek için yeterli olmadığını belirtti.

Kuzey Kore'nin füze deneme sahasında normal faaliyetlere dönüldüğü iddiası

BM Yüksek Düzeyli Uzmanlar Panelinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yönelik hazırladığı 66 sayfalık raporda, "Yongbyon nükleer kompleksinin aktif olduğu" ve kasım ayı uydu görüntülerinin, reaktörlerin su tahliye tesislerinin yakınında kanallar kazıldığı ve yeni bir binanın inşa edildiğini gösterdiği belirtilmişti.

Uydu görüntülerinin aynı zamanda "radyokimya laboratuvarı ve ilgili buhar tesisinin olası faaliyetine" işaret ettiğinin aktarıldığı raporda, BM uzmanlar panelinin, ülkedeki uranyum yoğunlaştırma tesisleri ve maden sahalarını izlemeye devam ettiği vurgulanmıştı.

Associated Press (AP) tarafından ele geçirilen raporda ayrıca uzmanların, "balistik füze faaliyet alanlarını araştırdığı, doğruluğunu onayladığı ve raporladığı" ve Kuzey Kore tarafından "montaj, depolama ve test alanlarını ayrı ayrı yerlerde tutma yönünde tutarlı bir eğilim olduğuna dair kanıt bulduğu" belirtilmişti.

Amerikalı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.

ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini öne sürmüştü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon da geçen hafta salı günü bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.

2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine dair, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık" ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise, zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Kaynak: Reuters