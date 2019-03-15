Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe Son-hui, diplomatlar ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Pyongyang yönetiminin, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki diplomatik müzakerelere devam edip etmeyeceğine ve nükleer denemelerle ilgili moratoryumunu sürdürüp sürdürmeyeceğine çok yakında karar vereceğini belirtti.

ABD ile Kuzey Kore arasında geçen ay yapılan zirvede herhangi bir anlaşmaya varılamamış olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade eden Choe, Pyongyang'ın, müzakereler çerçevesinde füze denemelerinin durdurulması gibi aldığı kararlara, orantılı önlemler almadığı sürece ABD ile müzakereleri sürdürme ya da anlaşmaya varma niyetinde olmadığını söyledi.

İki ülke liderleri arasındaki kişisel ilişkilerin hala iyi olduğuna işaret eden Choe, füze fırlatmaktan ve nükleer denemelerden kaçınmaya devam edip etmeme kararının tamamen Kim Jong-un'a bağlı olduğunu ve kısa bir süre içinde Kim'in "pozisyonunu netleştirmesinin" beklendiğini belirtti.

Rusya'nın TASS haber ajansı da Choe'nin, "ABD’nin taleplerini herhangi bir şekilde kabul etme niyetimiz yok, ne de bu tür müzakerelere katılmaya istekliyiz" sözlerini aktardı.

2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık" ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Kuzey Kore'nin füze deneme sahasında normal faaliyetlere dönüldüğü iddiası

BM Yüksek Düzeyli Uzmanlar Panelinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yönelik hazırladığı 66 sayfalık raporda, "Yongbyon nükleer kompleksinin aktif olduğu" ve kasım ayı uydu görüntülerinin, reaktörlerin su tahliye tesislerinin yakınında kanallar kazıldığını ve yeni bir binanın inşa edildiğini gösterdiği belirtilmişti.

Uydu görüntülerinin aynı zamanda "radyokimya laboratuvarı ve ilgili buhar tesisinin olası faaliyetine" işaret ettiğinin belirtildiği raporda, BM uzmanlar panelinin, ülkedeki uranyum yoğunlaştırma tesislerini ve maden sahalarını izlemeye devam ettiği vurgulanmıştı.

Associated Press tarafından pazartesi günü ele geçirilen raporda ayrıca uzmanların, "balistik füze faaliyet alanlarını araştırdığı, doğruluğunu onayladığı ve raporladığı" ve Kuzey Kore tarafından "montaj, depolama ve test alanlarını ayrı ayrı yerlerde tutma yönünde tutarlı bir eğilim olduğuna dair kanıt bulduğu" belirtilmişti.

Amerikalı uzmanlar, geçen hafta, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.

ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini öne sürmüştü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon da geçen hafta salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.

Kaynak: AA