Almanya Başbakanı Angela Merkel ve bakanlardan oluşan konseyin haftalık toplantısında, Yemen'deki iç savaşa müdahil olan taraflara getirilen silah satışı kısıtlamaları masaya yatırıldı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre Alman hükümetine bağlı bir komisyon olan Federal Güvenlik Konseyi(BSR), Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasına yönelik kararın süresinin uzatılması konusunda uzlaşamadı.

Merkel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) durdurma kararının kalkmasından yanayken, diğer ortak Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise altı aylık uzatmaya gidilmesini istiyor.

Devriye botlarının satışı kriz çıkardı

Suudi Arabistan’a yönelik silah ihracatının askıya almasına rağmen Alman savunma şirketi Wolgaster tersanesinde inşa edilen devriye botlarının satışı da hükümet ortaklarını birbirine düşürdü.

Bremen merkezli Lürssen şirketinin Wolgaster tersanesinde inşa edilen devriye botlarının 20 tanesi Suudi Arabistan’a teslim edildi. Siparişten geri kalan 20 devriye botunun ise Suudi Arabistan’a silah ihracatının askıya alınması nedeniyle teslim edilmemesi konusunda hükümet ortakları Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD’yi arasında tartışma konusu haline geldi.

Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) devriye botlarının zırhlı olmadığı ve ağır silahlarla donatılmadığı sınır muhafızları için kıyı savunması, kaçakçılığın önlenmesi ve korsanlıkla mücadele amacıyla tasarlandığını savundu.

Sosyal Demokrat Parti SPD’li politikacılar devriye CSB 40 tipi botlarının 20 kişilik mürettebatı bulunduğunu botlarda oldukça iyi silahlanmış 20 milimetrelik bir top ve iki ağır makineli tüfek ekipmanını bulunduğunu bundan dolayı da koalisyon ortakları Hıristiyan Birlik Partileri’nin federal hükümetin politik ilkelerine aykırı hareket ettiğini açıklayarak satışın durdurmasını istedi.

Kaynak: DW, İHA