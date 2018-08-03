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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım yasası tasarısı

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler Rusya'yı, ABD seçimlerine müdahalesi nedeniyle cezalandırmak amacıyla yeni yaptırımlar öngören bir yasa tasarısı sundu.

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ABDden Rusyaya yeni yaptırım yasası tasarısı

Tasarıda, Rusya'nın yeni çıkaracağı devlet tahvilleri üzerindeki işlemler, enerji ve petrol projeleri ile uranyum ithalatına getirilecek sınırlamalar ve Rus siyasetindeki bazı kişilerle Rus iş dünyasının "oligark" denilen ağırlıklı isimlerine karşı yeni yaptırımlar yer alıyor.

NATO'ya güçlü desteğin ifade edildiği tasarıda NATO'dan ayrılma girişimlerinin en az Senato'nun üçte ikisinden destek almak zorunda olduğu da hükme bağlanıyor.

"Mevcut yaptırımlarla seçimlere müdahale engellenemedi"

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham "Mevcut yaptırımlar rejimi, Rusya'yı önümüzdeki 2018 ara seçimlerine müdahalesini engelleyemedi" dedi. Graham bu hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'yı cezalandırmak için "çok sert yaptırımlar" düşündüğünü söylemişti.

Kongre, geçen yaz Rusya'ya yaptırım yasa tasarısını onaylamış ancak bazı milletvekilleri, Trump'ın bunu uygulama konusundaki isteksizliği olarak gördükleri durumdan rahatsız olmuşlardı. Trump bu tasarıyı ancak Kongre'de çok büyük çoğunluklarla kabul edilmesinden sonra imzalamıştı.

Yönetim yaptırım kararlarına uymuyor

Demokrat Senatör Bob Menendez, yönetimin bu yaptırımlara tamamen uymadığını söyledi. Menendez, "Bu tasarı Kremlin üzerindeki baskıyı artırmanın bir sonraki adımı olacak ve ABD Kongresi'nin bütün olarak eksiksiz kınamasını ifade edecek; böylece Putin sonunda, ABD'nin artık davranışlarını hoş görmeyeceğini anlayacak" dedi.

Dün sunulan önlemler içindeki bazı hükümler, bu yasanın daha da sertleştirilmesini öngörüyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde ayrı ayrı kabulü gereken tasarı, daha sonra Trump tarafından imzalanarak yasalaşacak.

Trump soruşturmanın durmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yayınladığı mesajda, Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan, 2016 başkanlık seçiminde Rusya'nın rolü hakkındaki soruşturmayı kapatmasını istemişti. Trump'ın yaptığı bu girişim, kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti'nin, soruşturmanın devamını isteyen Kongre üyeleri arasında tepki yaratmıştı.

Donald Trump, "Bu felaket bir durum. Adalet Bakanı Jeff Sessions, ülkemizi daha fazla lekelemeden, bu kasıtlı cadı avını hemen durdurmalı" demişti.

 


 

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, rusya, abd
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