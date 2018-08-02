Trump'tan Rusya soruşturmasını kapatın çağrısı

Donald Trump'ın dün yaptığı bu girişim, kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti'nin, soruşturmanın devamını isteyen Kongre üyeleri arasında tepki yarattı.

Trump, yönetiminin en üst düzey adli yetkilisine Bakanlığın atadığı özel danışman Robert Mueller'ın sürdürdüğü soruşturmanın kapatılması için bugüne kadarki en açık çağrısını yapmış oldu.

ABD Başkanı dün bir dizi Twitter mesajında, kendi seçim kampanyasında Rusya ile iş birliği yapıldığı iddiasını "Baştan aşağı aldatmaca" olarak niteledi.

Donald Trump, "Bu felaket bir durum. Adalet Bakanı Jeff Sessions, ülkemizi daha fazla lekelemeden, bu kasıtlı cadı avını hemen durdurmalı" dedi.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Ağustos 2018

"Emir değil"

Beyaz Saray daha sonra yaptığı açıklamada, Twitter mesajının Sessions'a bir emir olmadığını, sadece Trump'ın işlemin uzamasından duyduğu rahatsızlığı ifade ettiğini belirtti.

6 Cumhuriyeçi senatör ise, Trump'ın sorşturmanın kapatılması çağrısını eleştirdi.

Senatör John Thune, "Görevlerini tamamlamalarına izin verilmeli. Yaptıkları görev önemli ve biz de destekliyoruz. Bunu engelleme ya da sona erdirme çabalarının kamu yararına olmadığını düşünüyorum" dedi.

Muhalefetteki Demokrat Kongre üyeleri de Trump'ı adaleti engellemeye kalkışmakla suçladı.

Soruşturmaya "alışılmamış ölçüde müdahale"

Kasım 2016'da yapılan seçimi kazanmasından bu yana Trump, zaferinde Rusya'nın katkısı olduğu iddialarına tepki gösteriyor. Daha önce Mueller ve yürüttüğü soruşturma hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmış olsa da, Trump'ın dünkü mesajları, başkanlığı hakkında süren bir soruşturmayı etkileme yolunda "alışılmamış ölçüde müdahale" olarak görülüyor.

Ancak Sessions, bir yetkilinin çıkar çatışması doğabileceği ya da tarafsızlığını koruyamayacağı kaygısıyla bir davadan çekilmesi olan "recuse" yöntemini 2017 Mayıs ayında kullanmış olduğu için, soruşturmayı durdurma yetkisi yok.

Sessions davadan çekildikten sonra soruşturmayı yürütmesi için yardımcısı Rod Rosenstein'ı görevlendirmişti. Mueller'ı özel danışman olarak atayan Rosenstein olduğu için, görevden ancak kendisi alabilir.

Kaynak: Reuters