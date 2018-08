Trump'tan Rusya soruşturmasını kapatın çağrısı

Donald Trump'ın dün yaptığı bu girişim, kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti'nin, soruşturmanın devamını isteyen Kongre üyeleri arasında tepki yarattı.

Trump, yönetiminin en üst düzey adli yetkilisine Bakanlığın atadığı özel danışman Robert Mueller'ın sürdürdüğü soruşturmanın kapatılması için bugüne kadarki en açık çağrısını yapmış oldu.

ABD Başkanı dün bir dizi Twitter mesajında, kendi seçim kampanyasında Rusya ile iş birliği yapıldığı iddiasını "Baştan aşağı aldatmaca" olarak niteledi.

Donald Trump, "Bu felaket bir durum. Adalet Bakanı Jeff Sessions, ülkemizi daha fazla lekelemeden, bu kasıtlı cadı avını hemen durdurmalı" dedi.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!