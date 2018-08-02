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Pentagon: İran'dan Arap Körfezi’nde dev askeri tatbikat hazırlığı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran’ın daha önce kapatmakla tehdit ettiği Hürmüz Boğazı’ndaki askeri faaliyetlerde artış gözlemlediklerini açıkladı.

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Pentagon: İrandan Arap Körfezinde dev askeri tatbikat hazırlığı

ABD’li yetkililer, ABD-İran ilişkilerinde gerilim gözlenirken, İran'ın Hürmüz Boğazı’nda büyük bir askeri tatbikat hazırlığı yaptığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, "Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Amman Körfezi’nde artan İran askeri faaliyetlerinden haberdarız" dedi.

Urban ayrıca, "Uluslararası sulardaki geçitlerde ticaretin güvenliğini sağlamak ve deniz taşımacılığını korumak için ortaklarımızla çalışıyor ve durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İran’ın yapacağı tatbikatla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Ancak ABD’li yetkililer, İran Devrim Muhafızları’nın 100’den fazla gemi ve yüzlerce askerin katılacağı bir tatbikat hazırladığını aktardı.

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yeni yaptırım kararı almasından rahatsızlık duyuyor. İranlı üst düzey yetkililer ABD’nin, İran’ın petrol ihracatını kısıtlamaya yönelik çabalarına kolaylıkla razı olmayacağını söylemişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: iran, hürmüz boğazı, abd
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