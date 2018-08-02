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Hindistan'da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.

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Hindistanda şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan basınında yer alan haberlere göre yetkililer, Temmuz başından bu yana Uttar Pradeş'in çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren aşırı yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 148 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 122 kişinin yaralandığını belirtti.

Çok sayıda binanın duvarının çökmesi, elektrik direklerinin devrilmesi ve yolların sular altında kalmasına neden olan şiddetli yağışlarda 600'den fazla ev hasar gördü.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, yağmurdan ciddi şekilde etkilenen kişilere maddi ve tıbbi yardım sağlanması konusunda yetkililere talimat vermişti.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre, ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle Temmuz ayında ülke genelinde 600'e yakın kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: yağış, hindistan, Muson yağmurları
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