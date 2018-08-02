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Fransa'nın en ünlü rapçileri havaalanında birbirine girdi

Fransa’nın en ünlü rap şarkıcılarından Booba ve Kaaris, Orly Havalimanı'nda kavga etti. Şaşırtan kavga kameralara yansıdı.

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Orly Havalimanı'nda birbirinden nefret eden iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, havalimanında karşılaşınca kavga etmeye başladı. Arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Arbede yüzünden birçok uçuş ertelenirken 11 kişi gözaltına alındı. 

Her iki şarkıcının da konser vermek için Paris’ten Barselona’ya gitmek üzere oldukları ve aynı uçağa denk geldikleri öğrenildi. Öte yandan Kaaris’in, Booba sayesinde “Kalash” isimli şarkısını çıkartarak ünlü olduğu ancak şiddetli bir rap atışması sebebiyle birbirlerine düşman oldukları ifade edildi.  

Uzun zamandır süren bir kavga

Booba 2012’de birlikte yaptığı düet ile Kaaris'i zorlu rap dünyasına kazandırmıştı. Ancak son zamanlarda iki sanatçının arasında soğuk rüzgarlar esiyordu.

Booba ‘eski öğrencim’ diye nitelediği Kaaris’i ünlendikten sonra vefasız olmakla suçluyordu. 

Kavgaya katılanlar polise ifade vermek için en yakın karakola götürüldü. Öte yandan Orly Havaalanı yönetimi yaptığı açıklamada, kavganın yaşadığı salonun kapandığını ve bazı uçuşların ertelendiği açıkladı.

Kaynak: İHA, Euronews

Etiketler: rap, fransa
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