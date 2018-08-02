Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle yüzlerce yolcu metroda mahsur kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'in en işlek metro hattında meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle, sürücüsüz trenler durdu. Yüzlerce yolcu metroda mahsur kaldı.
Paris'te hizmet veren toplu taşıma işletmesi RATP, elektrik kesintisinin akşam saat 8 sıralarında, Fransa Marais bölgesindeki metronun 1'inci hattında yer alan iki istasyon arasında gerçekleştiğini açıkladı.
Metro trafiği 23.30'a kadar durdu.
İtfaiye servisi, yeraltında mahsur kalan 5 kişinin sıcaktan fenalaştığı için tedavi edildiğini belirtti.
Kaynak: AFP