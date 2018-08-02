Dünya'nın 2018 doğal kaynakları şimdiden tükendi

Küresel Ayak İzi Ağı, doğanın bir yılda sunabildiği doğal kaynakların yedi aylık bir süre içinde tüketildiğini ve bugün itibarıyla doğal kaynak kullanım limitinin aşıldığını açıkladı. Bu nedenle bu yıl 1 Ağustos, Dünya Limit Aşımı Günü olarak kayıtlara geçti.

Araştırma örgütü Küresel Ayak İzi Ağı'nın yaptığı hesaplamalara göre, Dünya'da bir yıl içinde oluşan doğal kaynaklar 2018'de önceki yıllara göre çok daha erken tüketildi.

Uzmanlar 1970 yılında, bir yıllık doğal kaynakların Aralık ayı sonunda, 2000 yılında ise Eylül ayında tüketildiğini hatırlatarak, bu yıl bu sürenin çok daha öne çekildiğine dikkat çekti.

Küresel Ayak İzi Ağı uzmanları, insanlığın "1 değil 1,7 Dünya varmış gibi yaşadığını" ifade etti.

"Yılın geri kalanını borçlanarak yaşayacağız"

Çevre koruma örgütleri ve çevre uzmanları her yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nde, doğal kaynakların tüketimi konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan Jörg-Andreas Krüger, 2018 yılı için doğal kaynakların tüketilmiş olmasından dolayı, yılın geri kalan aylarında borçlanarak yaşamak zorunda olduğumuzu belirtti. Çevre uzmanı, "Çocuklarımız ve torunlarımızın geçim kaynaklarından harcayacağız" dedi.

Uzmanlar, doğal kaynaklardaki limit aşımının en görünür etkisinin iklim değişikliği olduğuna dikkat çekti. İklim değişikliğinin de dünya genelinde aşırı hava koşullarına yol açarak son yıllarda orman yangını, eriyen buzullar ve aşırı şiddetli yağışlarla kendisini gösterdiği vurgulandı.

Kaynak: Deutsche Welle