Bangladeş'te öğrenci protestoları nedeniyle eğitime ara verildi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 2 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle sokaklara dökülen binlerce öğrencinin protestosuyla ülkedeki tüm eğitim kurumları kapatıldı.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, bir otobüsün 2 öğrenciyi ezerek öldürmesinin ardından düzenlenen ve beşinci gününe giren gösterilerden dolayı Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarının bugün kapalı olacağını duyurdu.

Eğitim Bakanı Sohrab Hossain, öğrencilerin güvenliği için önlemler aldıklarını ve tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.

4 kişi gözaltına alınmıştı

Öğrencileri sokağa döken olayın ardından kazaya sebep olan otobüs şoförünün gözaltına alınması ve yol güvenliğinin artırılmasını talep eden gençler, Dakka'da yolları kapatmıştı. Protestolarda bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıkmış, otobüslere yönelik saldırılarda 1'i öğrenci 4 kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısı yaparak, taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözü vermişti.

Dakka'nın Kurmitola bölgesinde hafta sonunda yaşanan olayda bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için durakta bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada 2 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.

Kaynak: AA