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ABD Başkanı Trump sosyal medyada alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçim öncesi seçmen kimlikleri oluşturulması talebinde bulunurken verdiği alışveriş için kimlik gösterme örneği, sosyal medyada alay konusu oldu.

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ABD Başkanı Trump sosyal medyada alay konusu oldu

Florida mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'de alışveriş yapmak, yiyecek satın almak için dahi fotoğraflı kimlik kullanmak zorundasınız. Sadece Amerikan vatandaşları Amerikan seçimlerinde oy kullanmalı, bu yüzden de seçmen kimliği için zaman geldi” dedi.

Ancak ABD'de alışveriş yapmak için herhangi bir kimlik beyanı talep edilmiyor. Alkol, sigara veya bazı ilaçlar gibi alımlar için gerekli olmasına rağmen, halktan kimlik istenmiyor.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Trump'ın bu açıklaması, aralarında gazetecilerin ve komedyenlerin de bulunduğu pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından alay konusu oldu. Ünlü komedyen Adam Heath Avitable, "Marketten Trump biftekleri satın almadan önce fotoğraflı kimlik göstermekten, kan örneği  ve idrar tahlili vermekten nefret ediyorum” dedi.

 


CNN muhabiri Jim Acosta ise Trump'ın sıradan insanların hayatları ile temas halinde olmadığı eleştirisinde bulundu.

 


Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Twitter'dan Beyaz Saray'ı etiketleyerek Trump'ın en son ne zaman alışverişe çıktığı sorusunu sordu.

Kaynak: Independent

Etiketler: Trump, seçmen kimliği, market, alışveriş
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