ABD Başkanı Trump sosyal medyada alay konusu oldu

Florida mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'de alışveriş yapmak, yiyecek satın almak için dahi fotoğraflı kimlik kullanmak zorundasınız. Sadece Amerikan vatandaşları Amerikan seçimlerinde oy kullanmalı, bu yüzden de seçmen kimliği için zaman geldi” dedi.

Ancak ABD'de alışveriş yapmak için herhangi bir kimlik beyanı talep edilmiyor. Alkol, sigara veya bazı ilaçlar gibi alımlar için gerekli olmasına rağmen, halktan kimlik istenmiyor.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Trump'ın bu açıklaması, aralarında gazetecilerin ve komedyenlerin de bulunduğu pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından alay konusu oldu. Ünlü komedyen Adam Heath Avitable, "Marketten Trump biftekleri satın almadan önce fotoğraflı kimlik göstermekten, kan örneği ve idrar tahlili vermekten nefret ediyorum” dedi.

