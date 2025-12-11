Parçalı Bulutlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.12.2025 21:49

Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle hasarlı evin duvarı çöktü: 1 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve sel, daha önce İsrail bombardımanında hasar gören bir evin duvarının çökmesine yol açtı; betonun altında kalan 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle hasarlı evin duvarı çöktü: 1 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden bir yetkili, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda üzerine beton duvarın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Filistinli Mahmud Şubeyr'in cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları ise Şubeyr'in evinin İsrail saldırısında ağır hasar aldığını, duvarlarının neredeyse yıkılacak durumda olduğunu ifade etti.

Şiddetli yağış ve sel nedeniyle evin duvarlarından birinin çöktüğü, betonun altında kalan Filistinli adamın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Gazze Şeridi'nde dünden beri etkili olan şiddetli yağış, bugün Gazze kentinin farklı bölgelerinde 3 binanın çökmesine neden olmuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Mars'ın su tarihi değişti: Yüzeydeki ilk kapsamlı nehir haritası çizildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:13
Samsunspor Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı
22:38
Uşak'ta otomobil yayalara çarptı: 3 ölü
22:34
Belçika'da Eurovision kararının gözden geçirilmesini isteyen tasarı, bölge parlamentosuna sunuldu
22:26
Bakan Kacır: Türkiye dünyada bir ilke imza attı
22:15
Çekmeköy'de polisimizin şehit edilmesiyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı
21:52
BM: Gazze'de nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı yüksek sel riskiyle karşı karşıya
İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu
İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ