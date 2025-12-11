Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
Savunma
AA 11.12.2025 21:14

Milli hedef algılayıcı "MİHAL"in detayları ortaya çıktı

Bayraktar KIZILELMA'dan atılan görüş ötesi hava-hava füzesi GÖKDOĞAN'da kullanılan, TÜBİTAK SAGE tarafından yerli imkanlarla geliştirilen milli hedef algılayıcı MİHAL'in detayları ortaya çıktı.

Milli hedef algılayıcı "MİHAL"in detayları ortaya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulunda yaptığı sunumunda, MİHAL'i göstererek yerli ve milli imkanlarla üretildiğini açıkladı.

MİHAL Projesi kapsamında, GÖKTUĞ Projesi ile yurt dışından tedarik edilen lazer hedef algılayıcı, TÜBİTAK SAGE'nin optik, opto-mekanik, elektronik tasarım ve sinyal işleme algoritmalarındaki bilgi birikimi kullanılarak yerli imkanlarla geliştirildi.

MİHAL hedef algılayıcılar, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzelerinde kullanılıyor. Kritik bir göreve imza atan MİHAL, dünyada ilk defa gerçekleştirilen, insansız savaş uçağı KIZILELMA'dan atılan görüş ötesi hava-hava füzesi GÖKDOĞAN'da başarılı bir şekilde faaliyet gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sunumunda, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı kullanarak, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi'ni ateşlemesiyle jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurduğunu hatırlattı.

Bunu gerçekleştiren dünyadaki ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirten Kacır, "Bu başarıların ardında platformdan alt sistemlere, çekirdek teknolojilere kadar yerli ve milli ürünleri geliştirme kabiliyetimiz var. Bu görevde uçağı biz ürettik, radarı biz ürettik, füzeyi biz ürettik, füzenin lazer sensörlü hedef algılayıcı burada. Yurt dışından vermediler, onu da biz ürettik. Kimse merak etmesin. Bizden neyi esirgiyorlarsa biz Allah'ın izniyle onun daha iyisini yerli ve milli olarak geliştireceğiz, üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli hedef algılayıcı "MİHAL"in detayları ortaya çıktı

Etkin müdahale kararı alınmasına destek

Öte yandan hedef algılayıcılar, hava savunma sistemlerinde yakın mesafedeki tehdit unsurlarını yüksek hassasiyetle tespit edip konumlarını belirliyor, etkin müdahale kararı alınmasına desteklemek amacıyla kullanılıyor.

Hava savunma mimarisinde bu tür sensörler, sistemin reaksiyon süresini azaltıp, vuruş doğruluğunu artırmak ve hedefi terminal safhada güvenilir bir şekilde yok etmek için kritik bir rol üstleniyor.

Yakınsama tapaları/sensörleri, hava savunma füzelerinde hedefe 0-10 metre mesafesinde çok yaklaşan ancak doğrudan gerçekleşmeyen buluşma koşullarında harp başlığının uygun konumda ateşlenmesi için kritik bir alt sistem görevi üstleniyor. Bu alt sistemler, "hedef algılayıcı" olarak da adlandırılıyor.

ASELSAN Bayraktar Mehmet Fatih Kacır Tübitak Yerli ve Milli Teknolojiler Savunma Sanayii
