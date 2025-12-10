ABD’nin test atışı KIZILELMA’nın gölgesinde kaldı

Türkiye’nin insansız sistemler konusunda geldiği nokta bir kez daha dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. KIZILELMA’nın geçtiğimiz günlerde hava-hava füzesiyle yaptığı test atışı ve bunu dünyada başaran ilk insansız savaş uçağı olması savunma sanayii çevrelerinin gündeminde.

KIZILELMA’nın başarılı testinden günler sonra ABD tarafından da benzer bir haber geldi. ABD’li Boeing Defence tarafından üretilen MQ-28 Ghost Bat İnsansız Savaş Uçağı üzerindeki AIM-120 AMRAAM görüş ötesi hava-hava füzesini ateşlemiş ve iddiaya göre hedefini de vurmuştu.

KIZILELMA ile ABD’li MQ-28 testlerinde önemli farklar vardı

ABD’den gelen görüntülerle birlikte özellikle sosyal medyada önemli bir tartışma başladı. Çünkü Boeing tarafı bunun bir ilk olduğunu iddia etti. Ancak kullanıcıların büyük çoğunluğu Türkiye’nin bunu KIZILELMA ile ABD’den önce başardığını yazdı.

Elbette haksız değillerdi çünkü Türkiye dünyada kendi radarıyla hedefi tespit eden ve üzerindeki hava-hava füzesi ile onu düşüren ilk ülke oldu.

Hatırlanacağı üzere KIZILELMA’nın test atışında hedef yine KIZILELMA üzerine entegre edilmiş olan AESA radarla tespit edildi. Hedefi kendi tespit eden KIZILELMA, üzerindeki yerli/milli hava-hava füzesini ateşledi. Hedef başarıyla vuruldu. Ve tüm bunlar video görüntüleriyle de tüm dünyaya duyuruldu.

ABD’nin testinde ise senaryo kesinlikle çok daha farklıydı.

Her şeyden önce MQ-28 hedefi kendi tespit etmedi. Aynı görevi birlikte paylaştığı bir havadan erken ihbar uçağı yardımıyla hedefin nerede olduğu anlık olarak MQ-28’e aktarıldı. Bu bilgiyle hareket eden MQ-28 üzerindeki hava-hava füzesini ateşledi. Bu noktada işler biraz daha karıştı. Çünkü servis edilen görüntülerde ‘vuruş anı’ yayınlanmadı. Dolayısıyla hedefin başarıyla vurulduğu kısmı ABD’nin görüntülerle destekleyemediği bir iddia olarak kaldı.

Hatırlanacağı üzere aylar önce Boeing bir açıklama yapmış ve MQ-28’in dünyada hava-hava füzesiyle hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olacağını duyurmuştu. Ancak BAYKAR çok daha hızlı davrandı ve KIZILELMA ile havadan havaya füze atışı gerçekleştirdi. Böylece bu kabiliyete erişen dünyanın ilk insansız savaş uçağı oldu.

[Boeing üretimi MQ-28in test atışı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.]

KIZILELMA rakiplerinden çok daha üste konumlanıyor

Türkiye hatırlanacağı üzere Suriye’deki harekatları sırasında SİHA’ları dünyada o güne kadar kullanılandan çok daha farklı şekilde kullanmıştı. Ve günün sonunda Türk SİHA’ları ‘oyun değiştirici’ olarak kabul görmüş, küresel anlamda büyük yankı uyandırmıştı.

Ankara, bu sıralar benzer bir kırılmanın daha eşiğinde… ABD dahil insansız sistemler üreten ülkeler genel olarak insanlı ve insansız savaş uçaklarının birlikte hareket etmesi konseptinde ilerliyor. Türkiye’nin de elbette bu hibrit gelecek için çok ciddi adımları var. Ancak KIZILELMA bu noktada rakiplerinden ayrılıyor. Üzerindeki son derece gelişmiş sistem, sensör ve mühimmatlarla tek başına hava-hava görevlerini gerçekleştirebiliyor.