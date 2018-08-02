İranlı güçler Golan Tepeleri'nden uzaklaştırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Elçisi Alexander Lavrentiev, "İran'a bağlı milisler Golan Tepeleri'nden 85 km kadar geri çekildi. Şu an İsrail için tehdit oluşturacak herhangi bir ağır ekipman ve silah bölgede değil" dedi.

Lavrentiev, İsrail sınırının Esed rejimi tarafından kontrol edildiğini belirterek, "Biz tabii ki Suriye’de komşu ülkelerin çıkarlarını hesap ediyoruz. Putin de bununla ilgili açıklamalar yaptı. İsrail’in endişelerini de hesaba katıyoruz, İranlı güçleri İsrail sınırından 85 km uzaklaştırmayı başardık" dedi.

İsrail neden endişeli?

İsrail, İran’ın Suriye’de kendisine tehdit oluşturacak binlerce füze stokladığından endişe duyuyor.

Lavrentyev Rusya’nın, İran varlığının sınırdan uzaklaştırılmasının ardından İsrail’in endişelerinin azaldığına inandığını açıkladı. Özel elçi ayrıca, Suriye yönetiminin istikrarı sağladıktan sonra İran güçlerinin ülkeden çıkması için baskı yapabileceğini de belitti.

İsrail, İran'ın bölgeyi terk etmesini istiyor

Öte yandan İsrail üst düzey yetkililerinin verdiği bilgiye göre, geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun toplantısı sırasında Netanyahu, Rusya’nın İran güçlerinin sınırdan uzaklaştırılması teklifini reddederek, İran güçlerinin Suriye’yi tamamen terk etmesini talep etti.

Suriye rejimi ve müttefikleri bu hafta başında İsrail sınırında yer alan illeri ele geçirmişti. Böylece İsrail-Suriye sınırı, rejim güçleri ve İranlı milislerin kontrolüne geçmişti.

Kaynak: Haaretz, Financial Times