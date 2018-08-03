Çin'in Jiangxi eyaletinde cenazeler yakılmaya zorlanıyor

6 ay önce başlatılan 'sıfır defin' politikasıyla eylül itibarıyla artık tüm cenazelerin krematoryumda yakılması hedefine ulaşmaya çalışan Jiangxi yönetiminin evlere zorla girerek tabutları dışarı çıkardığı iş makinalarıyla üzerlerinden geçerek paramparça ettiği iddia edildi.

Tabutların dahi topraktan çıkarıldığı uygulamaya devletin medya organları da tepki gösterdi. Olay hakkında sosyal medyada yayılan videolar ise kısa sürede binlerce kez izlendi.

Yüzlerce yıllık gelenek

Çin'in taşrasında kişinin kendine özel tabut yaptırıp uzun ömür, bol şans getirmesi umuduyla evine yerleştirmesi bir gelenek. 2014 yılında Pekin Haberleri isimli gazete en az 6 yaşlı köylünün yönetimin tabutlara el koyma planını öğrendiğinde intihar ettiğini duyurmuştu.

Yaşlılar eziyet

Bazı yaşlı köylüler biriktirdikleri parayla aldıkları tabutları kurtarmak için içlerine yattı ama görevililer tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

Jian'ın ücra bir köyünden 29 yaşında bir erkek, 70'li yaşlardaki büyükanne ve büyükbabasının iki tabutunun gasp edildiğini belirtip ''Bunlar atadan kalma tabutlar, kendi toprağımızda yetişen ağaçlardan marangozlar tarafından özel olarak yapılmıştı ve ninemle dedem tarafından 30 küsür yıldır korunuyordu'' dedi.

Tabut başına 2 bin yuan tazminat

Geçen ay Çin haber sitesi Thepaper.cn Gaoan'daki 24 köy ve kasabada 5 bin 800'ü aşkın kişi tabutları gönüllü şekilde teslim etmeye ikna edilirken bazı yetkililerin tabut başına 2 bin yuan tazminat teklif ettiğini belirtmişti.

Çin Komünist Partisi uyardı

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü, Jiangxi eyalet yönetimine cenaze reformunu gözden geçirmesi çağrısı yaptı. Gazetede yayımlanan makalede ''Bu kadar sert ve hatta barbarca bir uygulamanın nasıl bir nedeni olabilir? Cenaze reformu işe yarıyorsa bile insanların kalbini kırıyor ve yönetimin güvenilirliğini, itibarını bitiriyor. Yol açtığı garez birikip patlarsa istikrarsızlığı tetikler'' denildi.

Kaynak: Sputnik, South China Morning Post