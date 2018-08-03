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Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier Türkiye'ye geliyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Ekim ayında Türkiye'ye geliyor. Ziyaretin ikili ekonomik ilişkilerin görüşüleceği bir platform oluşturmak amacını taşıdığı açıklandı.

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Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier Türkiyeye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonbaharda Almanya'ya yapması planlanan resmi ziyaretin ardından iki ülke arasında yüksek düzeyli bir temasın daha olacağı öğrenildi. Alman Haber Ajansı'nın haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Altmaier'in ziyaret programında ekonomi ve ticaret karma komisyon toplantısı da bulunuyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin görüşüleceği komisyonun hazırlık çalışmaları yıllar önce başlatılmıştı. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye'ye 80 kişilik bir heyetle geleceği öğrenildi.

Karşılıklı ziyaretler Almanya tarafından ikili ilişkilerdeki pürüzleri gidermeye yönelik ortaklaşa çalışmalar olarak nitelendiriliyor. Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya'nın 7 bin 100'den fazla şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Deutsche Welle

Etiketler: ziyaret, türkiye, peter altmaier, erdoğan, almanya
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