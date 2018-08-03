Ryanair pilot sendikası Forsa'yı görüşmeye çağırıyor

Ryanair art arda gerçekleşen grevler nedeniyle, İrlandalı pilotların en büyük sendikası olan Forsa'yı krizin çözümü için görüşmeye çağırdı.

Ryanair'den görüşme çağrısı

Görüşme çağrısı, Ryanair İletişim Direktörü Eddie Wilson'ın, Forsa Ulusal Sekreteri Angela Kirk'e gönderdiği bir mektupla verildi.

Ryanair mektupta, daha fazla grevin gerçekleşmemesi için Ryanair'in İrlanda merkezli pilotlarının 3 Ağustos'ta gerçekleştirecekleri 4'üncü grevden sonra temsilcilerle acilen bir araya gelme çağrısında bulundu.

Ryanair grevler için Aer Lingus'u suçluyor

Ryanair, kendi pilotları tarafından gerçekleştirilen son grevlerin arkasında Aer Lingus'un bazı pilotlarının olduğunu öne sürmüştü.

Ryanair mektubunda, Ryanair'in İrlandalı pilotları adına Forsa tarafından getirilen 11 şarttan 9'unun çözüldüğünü ve önerilen toplantının aralarındaki anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Forsa'dan resmi bir yanıt henüz gelmedi

Forsa, Ryanair'in önerilen müzakerelere çağrısını resmi olarak yanıtlamadı.

Angela Kirk, yerel bir medya röportajında, Ryanair'in, "Pilotlarının taleplerinin bir çoğunun karşılandığı" iddiasını reddetti.

Kirk, anlaşmazlığın çözülmemesi durumunda ileride gerçekleşecek grevler konusunda uyardı.

Avrupa'da havayolları krizi

Avrupa'da Air France ve Lufthansa'yla başlayan havayolu şirketleri protestoları, İrlanda merkezli Ryanair'e sıçramıştı.

Ryainair çalışanları 4 Temmuz tarihinde 'adil ücret' talebini de içeren 34 maddelik bir liste yayınlamıştı. Ryanair ise açıklamasında çalışanlarına ortalama ücretlerin iki katıdan fazlasını ödediğini iddia etmişti.

Son bir yıldır sıkça grevlerle anılan ekonomik hava yolu devinin durumu Avrupa Parlamentosu'na da taşınmıştı.

Ryanair çalışanları 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde 'çalışma koşullarının iyileştirilmesi' isteğiyle yeniden greve gitmişti.

Kaynak: Xinhua