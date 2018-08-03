Japonya'da kadın doktor adaylarına ayrımcılık iddiası

Yomiuri gazetesinin Japonya'da Tokyo Tıp Üniversitesi’nin 2011'den bu yana kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla giriş sınavı sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını ileri sürmesi üzerine hükümet harekete geçti.

Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Seiko Noda, söz konusu iddiaların son derece ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Çalışma Bakanı Katsunobu Kato da tıp mesleğini seçen ve bu kariyere devam eden kadınlara daha fazla destek veren bir ortama ihtiyaç olduğunu söyledi.

İddialarla ilgili soruşturma başlatılan okulun, eğitim bakanlığından üst düzey bir bürokratın oğlunun kurallara uygun olmayan şekilde okula kabul edildiğine dair ayrı bir suçlamayla da karşı karşıya olduğu açıklandı.

Kadın adayların 2010'daki sınavda başarılı olanların yüzde 38'ini oluşturmaları üzerine üniversitenin bu yönteme başvurmaya başladığı kaydedilmişti.

Diğer Japon medya kuruluşları Kyodo ajansı ve NHK televizyonu da haberlerinde tıp fakültesi sınavlarında hile yapıldığı iddialarına yer vermişti.

NHK, kadın adayların sınav sonuçlarının bazı yıllar yaklaşık yüzde 10 düşürüldüğünü bildirmişti.

Fakültenin halkla ilişkiler bölümünden yapılan açıklamada, yetkililerin Yomiuri gazetesinin haberini hayretle karşıladığı ve iddiaların inceleneceği aktarılmıştı.

Eğitim Bakanı Yoşimasa Hayaşi ise kadın doktor adaylarına böyle bir ayrımcılık yapılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirterek, harekete geçmeden önce fakülte soruşturmasının sonucunu almayı beklediklerini söylemişti.

Kaynak: AA