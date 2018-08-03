Fanatik Yahudilerden Kudüs'te zorunlu askerlik protestosu

İsrail’de uygulanan zorunlu askerlik uygulamasından kendilerinin tamamen muaf tutulmasını isteyen Yahudiler Kudüs'te toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Ana caddeyi trafiğe kapatan protestocularla İsrail polisi arasında çatışma çıktı.

İsrail, uzun bir dönem fanatik Yahudileri, dini eğitime yatkın oldukları gerekçesi ile askerlik hizmetinden muaf tuttu. İsrail siyasi parti liderlerinden olan Hahamlar, laik partilerin itirazlarına rağmen bu durumun devam etmesine katkı sağladılar.

Ancak askerlik hizmetinden muaf tutulmayan bazı fanatik Yahudiler, askerlik hizmeti çağrısına karşılık vermemeleri halinde muhtemel yargılamalar ile karşı karşıya kalıyor.

Perşembe günü Kudüs’te toplanan göstericiler, askerlik hizmetini reddettiği için tutuklananlarla dayanışma için gösteri düzenlediklerini açıkladı.

Göstericiler Kudüs’te trafiğin aksamasına neden oldu. İsrail polisinden yapılan açıklamada 37 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Polis ayrıca kamu düzenini bozan fanatik Yahudiler hakkında sert önlemler alınacağını belirtti.

Kaynak: Reuters