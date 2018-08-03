  • 03 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.081
    EURO 5.88
  • BIST 95059.7
    ALTIN 196.891
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fanatik Yahudilerden Kudüs'te zorunlu askerlik protestosu

Fanatik Yahudilerden Kudüs'te zorunlu askerlik protestosu

Fanatik Yahudiler, İsrail’de uygulanan zorunlu askerlik uygulamasından tamamen muaf tutulmak için gösteri düzenledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fanatik Yahudilerden Kudüste zorunlu askerlik protestosu

İsrail’de uygulanan zorunlu askerlik uygulamasından kendilerinin tamamen muaf tutulmasını isteyen Yahudiler Kudüs'te toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Ana caddeyi trafiğe kapatan protestocularla İsrail polisi arasında çatışma çıktı.

İsrail, uzun bir dönem  fanatik Yahudileri, dini eğitime yatkın oldukları gerekçesi ile askerlik hizmetinden muaf tuttu. İsrail siyasi parti liderlerinden olan Hahamlar, laik partilerin itirazlarına rağmen bu durumun devam etmesine katkı sağladılar.

Ancak askerlik hizmetinden muaf tutulmayan bazı fanatik Yahudiler, askerlik hizmeti çağrısına karşılık vermemeleri halinde muhtemel yargılamalar ile karşı karşıya kalıyor.

Perşembe günü Kudüs’te toplanan göstericiler, askerlik hizmetini reddettiği için tutuklananlarla dayanışma için gösteri düzenlediklerini açıkladı. 

Göstericiler Kudüs’te trafiğin aksamasına neden oldu. İsrail polisinden yapılan açıklamada 37 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Polis ayrıca kamu düzenini bozan fanatik Yahudiler hakkında sert önlemler alınacağını belirtti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: israil, fanatik Yahudiler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER