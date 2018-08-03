Avrupa'da sıcak hava rekoru kırılabilir

Avrupa'nın tarihinde görülmüş ve kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 48 derece ile Temmuz 1977'de Atina'da ölçüldü.

Meteoroloji uzmanları, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde sıcaklığın artmasını beklediklerini, ulusal sıcaklık rekorlarının hatta 41 yıllık 'Avrupa'da kaydedilmiş olan en yüksek sıcaklık' rekorunun da kırılabileceğini açıkladı.

İspanya ulusal hava servisi pazar gününe kadar geçerli olan bir uyarı yayımlayarak sıcak hava dalgasının oldukça güçlü olacağını ve özellikle ülkenin güneybatısında etkili olacağını duyurdu.

Avrupa'nın hava uyarı kurumu Meteoalarm da Portekiz'in güneyi ve İspanya'nın Badajoz bölgesi için kırmızı alarm verdi.

Kaynak: BBC