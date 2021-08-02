Beyaz Saray COVID-19 Veri Direktörü Cyrus Shahpar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'de covıd-19'a karşı en az bir doz aşı yaptıran yetişkin nüfusun oranının yüzde 70'e ulaştığını açıkladı.

Biden yönetimi, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefine bir ay gecikmeli ulaşmış oldu.

Delta varyantı aşılanma oranını hızlandırdı

ABD'de Hindistan'da görülen Delta varyantının hızla yayılması nisan ayından beri düşüşte olan aşılanma oranını tekrar hızlandırdı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, günlük Kovid-19 vaka sayıları 70 binin üzerine çıktı.

Ülke genelinde ise 191 milyon 818 binden fazla kişiye ilk doz, 164 milyon 919 binin üzerinde kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.