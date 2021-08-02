Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ateş Vadisi 2021 askeri tatbikatı Umman'da başladı
Umman'ın, ABD ile ortaklaşa düzenlediği "Ateş Vadisi 2021" isimli askeri tatbikatın başladığı açıklandı.
Umman resmi ajansı ONA'ya göre, tatbikata Umman ordusundan 11. Piyade Tugayı ile ABD ordusu piyade birimleri katıldı.
Bu sabah ülkenin güneyindeki Zufar kentindeki Semrit Hava Üssü'nde başlayan tatbikatın, 12 Ağustos'a kadar süreceği ifade edildi.
Tatbikata, Umman ordusu hava ve kara kuvvetlerine bağlı farklı araçların da katıldığı bilgisi verildi.
Etiketler: ABD Tatbikat Haberleri Umman
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