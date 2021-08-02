İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Maslahatgüzarı'na gemi saldırısıyla ilgili suçlamalar sebebiyle İran'ın tepkisinin iletildiği açıklandı.

İngiliz diplomata, İran'a yönelik suçlamaların belgesiz ve delilsiz olduğunun aktarıldığı bilgisi verildi.

Saldırıdan İran sorumlu tutulmuştu

İngiltere, geminin saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tutmuş ve söz konusu saldırıyı kınamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, İran'ın Umman açıklarındaki uluslararası sularda, bir veya daha fazla insansız hava aracı kullanarak, "Mercer Street" isimli gemiye saldırmış olma olasılığının "yüksek" olduğu sonucuna vardığını söylemişti.

Raab, "Bu saldırının kasıtlı, hedefli ve İran tarafından uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gemideki mürettebattan 2'si hayatını kaybetmişti

Tanzanya'dan BAE'ye giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Geminin, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait olduğu bilgisi verilmişti. Japon bandıralı geminin Ofer'in şirketince yönetildiği açıklanmıştı.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geminin saldırıya uğraması nedeniyle dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısında bulunmuştu.