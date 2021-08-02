ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya meydana gelen merkez üssü Tobelo bölgesinin 66 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 5,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yerin 123 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.