Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın doğusundaki Halmahera Adası'na bağlı Tobelo bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya meydana gelen merkez üssü Tobelo bölgesinin 66 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 5,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Yerin 123 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
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