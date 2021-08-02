CBC’de yer alan haberde, Kanada’nın Quebec eyaletinde polis tarafından öldürülen akıl sağlığı yerinde olmadığı söylenen siyahinin annesi, 911'i arayıp hastaneye götürülmesi için yardım istediğini ancak eve gelen ve ırkçı davranışlar gösteren 6 polisin oğlunu karnından vurarak öldürdüğünü iddia etti.

Bence, polislerin geldiklerinde elinde sofra bıçağı olduğunu anlattığı oğlunun karşısına dizildiklerini anlattı.

Polislerin 37 yaşındaki oğlu Jean Rene Junior Olivier’e yardım etmeyi tercih etmediklerini belirten Bence, bunun yerine onu karnından üç kez ateş ederek vurduklarını söyledi.

“Ben onları yardıma çağırdım”

Marie-Mireille Bence, "Onlar suçlu. Oğlumu öldürdüler. Ben onları yardıma çağırdım, onlar geldiler ve oğlumu öldürdüler" dedi.

Bence, polisin neden oğlunun bacağına nişan almak veya onu bayıltmak yerine ölümcül bir şekilde karnından vurmayı seçtiğini sorarak, "Oğlum kimsenin hayatını tehlikeye atmıyordu. Etrafında tehdit ettiği kimse yoktu" diye konuştu.

Kanada’da 34 kişi polis tarafından vuruldu

Oğluna olanlardan sonra polise inancını tamamen kaybettiğini söyleyen Bence, "Yarın bir şey olursa 911'i arar mıyım? Asla.Onları tekrar aramak yerine köşemde ölmeyi tercih ederim" diye konuştu.

Kanada’da 1 Ocak-30 Kasım 2020 tarihlerinde 34 kişi, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre, bu rakamın yüzde 48’i yerli topluluktan ve yüzde 19’u da siyahilerden oluşuyor.