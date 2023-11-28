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Dünya
AA 28.11.2023 07:47

ABD'de vurulan Filistinli öğrenci Batı Şeria'daki şiddet olaylarından kaçmış

ABD'nin Vermont eyaletinde vurulan 3 Filistinli öğrenciden birinin amcası, yeğeninin işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olaylarından kaçtığını söyledi.

ABD'de vurulan Filistinli öğrenci Batı Şeria'daki şiddet olaylarından kaçmış

Saldırının gerçekleştiği Burlington şehrinin Belediye Başkanı Miro Weinberger ile saldırıda yaralanan Hişam Awartani'nin amcası Rich Price ve Kinan Abdalhamid'in amcası Radi Tamimi, basın toplantısında konuştu.

Tamimi, yeğeninin ABD'de daha güvende olacağını düşündüğünü ve bu yüzden işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olaylarından kaçarak ABD'ye taşındığını belirterek "Biz her zaman onun güvenliği açısından Batı Şeria'da yaşamanın daha büyük bir risk oluşturabileceğini ve onu buraya göndermenin doğru bir karar olacağını düşündük" dedi.

Saldırıya tepki gösteren Tamimi, bunun, rastgele bir eylem olduğuna inanmakta güçlük çektiklerini söyledi.

ABD'de 3 Filistinli öğrenciye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
ABD'de 3 Filistinli öğrenciye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

"(Saldırı) Nefretin seviyesini gösteriyor"

Awartani'nin amcası Price, "Şükran Günü'nde böyle bir şeyin yaşanması, bu ülkenin bazı bölgelerinde var olan nefretin seviyesini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Price, 3 gencin Arap oldukları ve Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen siyah beyaz renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü taktıkları için hedef alındığını ifade etti.

Belediye Başkanı Weinberger ise saldırıyı, "kent tarihindeki en şok edici ve rahatsız edici olaylardan biri" olarak nitelendirdi.

ABD'de 3 Filistinli öğrenci silahlı saldırıya uğradı
ABD'de 3 Filistinli öğrenci silahlı saldırıya uğradı

ABD'nin Vermont eyaletinde, 25 Kasım'da Filistin kökenli 3 öğrenciye silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, soruşturmaların ardından 48 yaşındaki Jason J. Eaton adlı şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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