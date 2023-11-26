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Dünya
AA 26.11.2023 19:59

ABD'de 3 Filistinli öğrenci silahlı saldırıya uğradı

ABD'nin Vermont eyaletinde, Filistin kökenli 3 öğrencinin silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

ABD'de 3 Filistinli öğrenci silahlı saldırıya uğradı

Eyaletin Burlingtong şehrinde polis, dün akşam silahlı saldırı ihbarı aldıklarını ve olay yerinde 3 üniversite öğrencisini yaralı bulduklarını açıkladı.

Öğrencilerin, Vermont Medikal Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, sosyal medya hesabından, öğrencilerin isimlerinin Hisham Awartanı, Kinnan Abdel Hamid ve Tahseen Ahmed olduğunu açıkladı.

Zomlot, öğrencilerin akşam yemeği dönüşü, üstlerinde Filistin kefiyesi bulunduğu için hedef alındıklarını savunarak, "Filistinlilere yönelik bu nefret suçları durdurulmalı" çağrısı yaptı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, 3 Filistinli üniversite öğrencisini hedef alan silahlı saldırının faili veya faillerinin tutuklanması için bilgi verecek kişilere 10 bin dolar ödül teklif edildi.

CAIR, Vermont'taki eyalet ve federal kolluk kuvvetlerine, silahlı saldırıyla ilgili olası ön yargı saikini soruşturma çağrısında bulundu.

Polisin, söz konusu silahlı saldırıyla ilgili fail veya failleri aradığı bildirildi.

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