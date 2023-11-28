Arjantin'de seçimleri kazanan Milei, yemin törenine Lula da Silva'yı davet etti

Milei, 10 Aralık'taki yemin töreni için davet mektubunu Arjantin'in yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Diana Mondino ile yolladı.

Mektupta iki ülke ilişkilerine dikkati çeken Milei, şunları kaydetti:

"Her iki ulusun da karşı karşıya olduğu pek çok zorluk mevcuttur. Özgürlük ilkelerine dayalı ekonomik, sosyal ve kültürel değişimin bizi rekabetçi ülkeler sınıfına konumlandıracağına eminim. Ülkelerimizin tarihi ve coğrafi anlamda yakın ilişkilere sahip olduğunu biliyoruz. Bu sebeple sizleri fiziksel entegrasyon, ticaret ve uluslararası varlık düzeyinde tamamlayıcılık alanlarını paylaşmaya davet ediyoruz."

Milei, mektubunda Lula da Silva ile yakın ilişkiler kurmak istediğini belirterek, "Bir dahaki sefere sizlerle buluşmayı ümit ediyorum, lütfen selamlarımı hürmetle kabul edin" ifadesini kullandı.

Öte yandan Mondino'nun Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieria ile bir araya geldiği ve Milei'nin davet mektubunu Lula da Silva'ya iletmesi için kendisine teslim ettiği bildirildi.

Milei, 10 Aralık'ta Alberto Fernandez'den devralacağı devlet başkanlığı görevini 2027'ye kadar yürütecek.