Almanya'yı kar vurdu: Araçlar yolda, öğrenciler okulda mahsur kaldı

Ülkenin birçok bölgesinde devam eden kar yağışı, özellikle Hessen eyaletinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Rheingau-Taunus-Kreis Bölgesi İtfaiye Şefi Michael Ehresmann, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, itfaiye erlerinin gün boyu görevde olduğunu belirterek, Kiedrich ile Hausen vor der Höhe beldeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı sebebiyle yaklaşık 30 aracın mahsur kaldığını kaydetti.

30 öğrenci okulda mahsur kaldı

Ehresmann, devrilen ağaçlar nedeniyle araçlardan kurtarılan 100 kişinin salona yerleştirildiğini ancak burada da elektriğin kesildiğini açıkladı.

Bad Schwalbach beldesinde de 30 öğrencinin okulda mahsur kaldığı bilgisini paylaşan Ehresmann, ebeveynlerinin çocuklarını okuldan alamadığını, otobüslerin de çalışmadığını ifade etti.

Ehresmann, hayati tehlike nedeniyle vatandaşlara araç kullanmamaları çağrısında bulundu.

“Ağaçlar kibrit gibi devriliyor” ifadesini kullanan Ehresmann, olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Çok sayıda kaza oldu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Westhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada kara yollarında buzlanmadan dolayı çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği, B445 numaralı kara yolunda Wiesbaden ile Naurod şehirleri arasında 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğunun oluştuğu aktarıldı.

Koblenz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rheinland-Pfalz eyaletinde iki otomobilin çarpışması sonucu 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 69 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

Birçok bölge karanlıkta kaldı

Wiesbaden İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre de bölgedeki birçok cadde ve kara yolu trafiğe kapatıldı, Hessloch ve Kloppenheim ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, gelecek günlerde kar yağışının süreceği, özellikle ülkenin orta kesimlerinden doğuya doğru düşük seviyede kar yağışının görülebileceği uyarısında bulunuldu.