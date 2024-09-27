ABD'de katolik piskoposluğu, çocuk istismarı mağdurlarına 323 milyon dolar ödeyecek

Yaklaşık 1,2 milyon Katoliğe hizmet veren Rockville Centre Piskoposluğu, mağdurların daha önce sunulan 200 milyon dolarlık anlaşma teklifini reddetmesinin ardından iflas sürecinin tehlikeye girdiğini belirtmişti.

Ancak Manhattan'daki ABD iflas yargıcı Martin Glenn, bu yeni anlaşmanın "büyük bir ilerleme" olduğunu ifade ederek, iflas sürecinin sona erme noktasına geldiğini söyledi.

Piskoposluk, anlaşma fonuna 234,8 milyon dolar katkıda bulunurken, dört sigorta şirketi ise 85,3 milyon dolar sağlayacak.

Ayrıca, tasfiye sürecinde olan başka bir sigorta şirketinden ve mağdurları temsil eden avukatlardan da fon desteği sağlanacak.

Piskoposluk sözcüsü Eric Fasano, anlaşmanın "istismar mağdurlarının adil bir şekilde tazmin edilmesini sağlarken, kilisenin temel misyonunu sürdürmesine" olanak tanıyacağını belirtti.

Davalar nedeniyle Ekim 2020'de iflas başvurusunda bulunmuştu

Rockville Centre Piskoposluğu, çocukluk döneminde kilise personeli tarafından cinsel istismara uğrayan mağdurların açtığı davalar nedeniyle Ekim 2020'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Son yıllarda, New York ve diğer bazı eyaletlerde, çocuk cinsel istismarı mağdurlarının geçmişte işlenen suçlar nedeniyle dava açmalarına olanak tanıyan yasaların kabul edilmesinin ardından, ABD'de iki düzineden fazla Katolik piskoposluk iflas başvurusunda bulundu.

Bu anlaşmanın, iflas yoluyla cinsel istismar davalarını çözmeye çalışan diğer Katolik piskoposlukları için de örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.

Örneğin, New Orleans Başpiskoposluğu yakın zamanda 62,5 milyon dolarlık bir iflas çözüm planı önerdi.

Ancak, yaklaşık 500 mağdurun karşı önerisi ise kilisenin 217 milyon dolar ödemesi, sigorta şirketlerinin ise yaklaşık 800 milyon dolarlık katkıda bulunması yönünde oldu.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu yıl aldığı bir karar, iflas süreçlerinde sigorta şirketleri ve kiliselerin korunma sağlamak için ödeme yapmalarını zorunlu hale getirdi.

Rockville Centre Piskoposluğu ise tüm kiliselerin iflas başvurusunda bulunmasını sağlayarak bu sorunu çözdü ve sigorta şirketleri, piskoposluk ve kiliselerle yapılan anlaşma kapsamında sorumluluklarından kurtuldu.