İrlanda'daki dini okullarda istismar skandalı

Yapılan basın toplantısında Bakan Foley, 42 dini cemaatin yönettiği okullarda 884 kişinin cinsel istismarla suçlandığını açıkladı. Katolik dini cemaatleri temsil eden kurum ise okullarda yaşanan istismarlardan dolayı "derin üzüntü" duyduklarını belirtti.

Gerçek rakamlar daha yüksek olabilir

İrlanda hükümeti, raporun bulgularının ardından tam kapsamlı bir yasal soruşturma başlatma kararı aldı. Raporda, 308 okulda toplam 2 bin 395 cinsel istismar vakası kaydedildiği, ancak istismarın genellikle bildirilmeme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, gerçek sayıların daha yüksek olabileceği belirtildi. Suçlanan kişilerin yarısından fazlasının ise şu an hayatta olmadığı bildirildi.

Özel okullarda yüksek sayıda istismar vakası

Raporda, özel okullarda özellikle yüksek sayıda cinsel istismar iddiası olduğu vurgulandı. 17 özel okulda 590 cinsel istismar vakası ve 190 suçlu kişi tespit edildi. Raporda ayrıca, 149 kişinin yaşadıkları istismarı anlatan yazılı ya da sözlü ifadeler verdiği açıklandı.

"Çocukluk istismarın başladığı gün bitti"

İstismarın genellikle vahşi şiddetle birlikte yaşandığını belirten mağdurlar, sınıflarda, yatakhanelerde, spor salonlarında ve diğer etkinliklerde bu istismarların gerçekleştiğini söyledi. Birçok mağdur, "çocuklukları istismar başladığı gün sona erdiğini" ifade etti.

Mağdurlar, Katolik Kilisesi'nin yaşamlarının her alanına nüfuz ettiğini ve yaşadıkları istismarı kimseye, hatta ebeveynlerine bile anlatamayacaklarını düşündüklerini belirtti. Ayrıca birçok mağdur, bu travmaların ileriki hayatlarında ruh sağlığı sorunlarına ve bağımlılıklara yol açtığını ifade etti.

Bakan Foley, dini cemaatlerin bir tazminat fonuna katkıda bulunmaları gerektiğini belirten raporu destekledi. Mağdurların yaşadıkları acıları paylaşma konusunda "olağanüstü bir cesaret" gösterdiğini vurgulayan Foley, 1970'lerde Dublin'deki Blackrock College'da istismara uğrayan Mark Ryan'ı anarak onun hikayesinin büyük bir etki yarattığını söyledi.

Tam kapsamlı soruşturma başlatılacak

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheál Martin ise raporda ortaya çıkan istismarların boyutunun "şok edici" olduğunu ve mağdurlar için tam sorumluluk ve adalet sağlanması gerektiğini ifade etti. Hükümet, şimdi tam kapsamlı bir soruşturma başlatacak ve bu soruşturma için bir başkan atayacak.