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Dünya
BBC 04.09.2024 06:27

Çin için casuslukla suçlanan eski belediye başkanı Endonezya’da tutuklandı

Çin adına casusluk yapmakla suçlanan eski belediye başkanı Alice Guo, haftalar süren firarının ardından Endonezya’da yakalandı. Filipinli yetkililer, Guo'nun Temmuz ayında ortadan kaybolmasının ardından dört ülkede arama başlatmıştı.

Çin için casuslukla suçlanan eski belediye başkanı Endonezya’da tutuklandı

Guo, Filipinler’in Bamban kasabasında, dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı yapan şebekelere paravan olarak kullanılan online kumarhaneleri korumakla suçlanıyor. Ancak Guo, bu suçlamaları reddediyor.

Filipin yetkilileri, Endonezya ile iş birliği yaparak Guo’nun en kısa sürede Filipinler’e iadesi için çalışıyor.

Guo, Çinli bir baba ve Filipinli bir annenin çiftliğinde büyüdüğünü belirtse de, Filipinli milletvekilleri onu Guo Hua Ping adında bir Çin casusu olmakla suçluyor.

Guo’nun kız kardeşi de bu suçlamalarla bağlantılı olarak tutuklandı ve Filipin Senatosu’nda sorgulandı. Bu olay, ülkede büyük bir tepkiye yol açtı.

Yetkililere göre, Guo Temmuz ayında sınır kontrollerinden kaçarak Malezya ve Singapur üzerinden Endonezya’ya ulaştı. Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın batısında yakalandı.

Filipinler’de online kumarhaneler yasal olsa da, bu işletmelerin suç faaliyetlerine paravan olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Çin’den gelen müşterilere hizmet veren bu kumarhaneler, eski Başkan Rodrigo Duterte döneminde yaygınlaşmıştı. Ancak mevcut Başkan Ferdinand Marcos Jr., 2022’den itibaren bu tür suçlara karşı sert önlemler aldı.

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Çin Endonezya Dolandırıcılık Filipinler
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