Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.09.2024 06:00

Hamas: ABD'nin yeni teklifi İsrail'deki öfkeyi gidermeyi ve zaman kazanmayı hedefleyecektir

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, "İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi" ve "Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı" amaçladığını belirtti.

Hamas: ABD'nin yeni teklifi İsrail'deki öfkeyi gidermeyi ve zaman kazanmayı hedefleyecektir

Hamas'ın Telegram'daki sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir teklif sunma niyeti konusunda medyada duydukları ve arabulucularla konuşulanlar dışında yeni bir şeyin olmadığını söyledi.

ABD'nin İsrail'in ortağı olduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeterli baskıyı uygulamadığını ve sunulan girişimlere uyması için yapılması gerekenleri yapmadığını ifade eden Hamdan, “ABD'nin bir girişim sunma konusundaki konuşması, İsrail-ABD başarısızlığının bir sonucu olarak (İsrail sokaklarındaki) öfkeyi absorbe etme ve Filistin halkını daha fazla öldürmesi için Netanyahu'ya daha fazla zaman verme girişimidir." dedi.

"Yeni bir girişime gerek yok"

Hamdan, İsrailli esirlerin Gazze'den İsrail'in şartlarına göre kurtarılması fikrinin mümkün olmadığını ve saldırılar sona ermedikçe ve İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmedikçe esirlerin ailelerine geri dönmeyeceğini kaydetti.

Hamaslı yetkili Hamdan, "Yeni bir girişime gerek yok. Gereken, Netanyahu'yu 2 Temmuz'da sunulan ve direnişin onayladığı şeye mecbur bırakmaktır. Çıkış yolu budur, ufku olmayan daha fazla müzakere değil." diye konuştu

Hamas'ın, İsrail'in Philadelphi Koridoru'nda kalmasına izin veren her türlü formülü reddettiğini yineleyen Hamdan, Philadelphi Koridoru'nun, "ateşkes, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme ve esir takasını içeren anlaşmanın imzalanması için üzerinde anlaşmaya varılan" Gazze'den çekilme sürecinin bir parçası olduğuna dikkati çekti.

WP iddiası: Son teklif

Washington Post (WP) gazetesinde 2 Eylül'de yayınlanan habere göre, gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etmişti.

Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

ETİKETLER
Hamas ABD Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Batı Şeria’da ikisi çocuk, 3 Filistinliyi yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:44
Otobüs şoförünün hamlesi faciayı önledi
09:42
ABD müzesinde sergilenen 2500 yıllık altın kolye Türk yetkililere iade edildi
09:40
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
09:28
4 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı
09:43
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
FOTO FOKUS
HÜRJET Mısır semalarında
HÜRJET Mısır semalarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ