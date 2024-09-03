İsrail ordusu, Batı Şeria’da ikisi çocuk, 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kızılay ekipleri, İsrail ordusunun, El Halil kentinin Zahiriyye beldesine düzenlediği baskında bacaklarından gerçek mermiyle yaralanan 7 ve 22 yaşındaki 2 Filistinliyi hastaneye nakletti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin ayağından gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki bir çocuğun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinli hayatını kaybetti.