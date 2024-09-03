Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2024 23:37

İsrail ordusu, Batı Şeria’da ikisi çocuk, 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 3 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusu, Batı Şeria’da ikisi çocuk, 3 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kızılay ekipleri, İsrail ordusunun, El Halil kentinin Zahiriyye beldesine düzenlediği baskında bacaklarından gerçek mermiyle yaralanan 7 ve 22 yaşındaki 2 Filistinliyi hastaneye nakletti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin ayağından gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki bir çocuğun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'de cesedi bulunan bir esirin, İsrail'i "ölümcül saldırıları" konusunda uyardığı ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:03
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'ya geliyor
23:33
Gazze'de cesedi bulunan bir esirin, İsrail'i "ölümcül saldırıları" konusunda uyardığı ortaya çıktı
23:28
Joe Biden, Gizli Servis'in, kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi
23:24
BM: İsrail, Cenin'e değerlendirme misyonu göndermemizi engelledi
00:04
Silah kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu
23:22
Ürdün'den İsrail'in UNRWA'ya yönelik tutumuna karşı ortak uluslararası tepki çağrısı
Konya'da bir obruk daha oluştu
Konya'da bir obruk daha oluştu
FOTO FOKUS
HÜRJET Mısır semalarında
HÜRJET Mısır semalarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ